Amrabat Milan: cresce l’interesse per lui! La mossa del club. I rossoneri ci proveranno fissando un incontro nei prossimi giorni

L’ultimo nome che è spuntato per il centrocampo del Milan è quello di Sofyan Amrabat, giocatore della Fiorentina.

Secondo quanto scrive La Nazione, Commisso per lui chiede 30 milioni e i rossoneri, forti della cessione di Tonali, faranno un tentativo per il giocatore. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra le parti per verificare la fattibilità dell’operazione.