Ndicka-Milan, Roma sicura. Ma i rossoneri preparano il sorpasso

Calciomercato Milan, la Roma si sente sicura di aver chiuso l’affare Ndicka: i rossoneri non mollano e pianificano il sorpasso

Come riferito da calciomercato.com, è ancora tutta aperta nel calciomercato Milan la pista che porta a Evan Ndicka.

La Roma, col quale il difensore avrebbe raggiunto un accordo per un quinquennale da 2.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, si sente sicura tanto da aver fissato le visite mediche per il prossimo 15 giugno. I rossoneri però non mollano e credono nel sorpasso al fotofinish: senza firme tra le parti la partita va ancora giocata.