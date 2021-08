Calciomercato Milan: Adli in stand by, ecco il motivo

Resta attualmente in stand by la trattativa che porta il nome di Adli. Il Bordeaux chiede oltre 10 milioni e il Milan…

Non è del tutto sfumato il nome di Yacine Adli che nei giorni scorsi sembrava ad un passo da vestire la maglia del Milan. Il Bordeaux chiede oltre 10 milioni di euro e l’ostacolo del prezzo potrebbe essere decisivo per la scelta societaria di Via Aldo Rossi.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, qualora il club francese aprisse a condizioni più favorevoli, il Diavolo sarebbe pronto ad approfittarne: possibile operazione da ultimi giorni di mercato.