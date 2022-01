Calciomercato Milan, Adli: da ridiscutere l’accordo con il Bordeaux

Aggiungere quantità a centrocampo è uno degli obiettivi del Milan per la sessione di calciomercato di gennaio

Aggiungere quantità a centrocampo è uno degli obiettivi del Milan per la sessione di calciomercato di gennaio. Per fare questo, la dirigenza rossonera può guardare in “casa”. Nel dettaglio, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di accelerare l’arrivo di Yacine Adli dal Bordeaux.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport: «Ora che il Milan ha bisogno di quantità in mezzo al campo, però, un tentativo per anticipare i tempi del trasloco potrà essere fatto: andranno rivisti gli accordi con i francesi, che lottano per salvarsi e delle invenzioni di Adli hanno bisogno come l’aria, ma il lieto fine non può essere escluso a priori. Anche perché il ragazzo non vede l’ora di cominciare».