Calciomercato Milan, destino segnato per Bakayoko

Calciomercato Milan, i prossimi saranno gli ultimi due mesi di Tiemoué Bakayoko con la maglia rossonera: destino segnato

La seconda avventura di Tieomoué Bakayoko in rossonero non è andata come tutti speravano. Il destino del centrocampista è infatti ormai segnato nel prossimo calciomercato Milan.

I rossoneri non eserciteranno il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che sarebbe diventato obbligatorio dopo 15 presenze, col classe ’94 che tornerà dunque al Chelsea col quale ha un contratto fino al 2025.