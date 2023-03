Calciomercato Milan, chiuso un colpo per la Primavera: le ultime

Il Milan chiude un colpo a sorpresa di calciomercato. Si tratta di un giovane rinforzo per la Primavera di Ignazio Abate

Il Milan chiude un colpo di calciomercato in queste ore. Si tratta di un giovane rinforzo per la Primavera di Ignazio Abate. Come riportato da Luca Maninetti, è stato finalizzato l’acquisto del classe 2004 Kingsford Boakye.

Si tratta di un esterno ghanese, in arrivo dal MSK Zilina Africa FC. Oggi le visite mediche.