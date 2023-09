Calciomercato Milan: tra acquisti e cessioni. Impatto positivo a bilancio, TUTTE le cifre del mercato rossonero

Calcio e Finanza ha analizzato l’impatto a bilancio degli acquisti e delle cessioni estive del calciomercato Milan. Per le operazioni in entrata, considerando anche i rientri dai prestiti, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi dovrebbero tradursi fino ad ora in maggiori costi per oltre 61 milioni di euro.

Le operazioni in uscita dovrebbero avere un impatto positivo per poco più di 114 milioni di euro per il bilancio 2023/24. A questa cifra ci si arriva sommando le plusvalenze/minusvalenze realizzate, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa rossonera rispetto alla stagione 2022/23. Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 49,9 milioni di euro circa.