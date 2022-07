Calciomercato Milan, Acerbi non vuole presentarsi al ritiro della Lazio: le ultime

Acerbi vuole lasciare la Lazio e sarebbe disposto ad andare ovunque pur di non presentarsi in ritiro: i dettagli

Francesco Acerbi vuole lasciare a tutti i costi la Lazio e su di lui ci sono quattro squadre di Serie A.

Come riportato dal Messaggero, Milan, Inter, Juve e Fiorentina tergiversano, ma ora come ora l’esperto difensore andrebbe ovunque pur di non presentarsi il 9 luglio ad Auronzo per il ritiro biancoceleste.