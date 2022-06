Calciomercato Milan, accordo col Basaksehir per Duarte: le ultime

Calciomercato Milan, accordo in via di definizione col Basaksehir per Leo Duarte: i rossoneri incasseranno 2 milioni di euro

Come riferito da TMW, è ormai in via di definizione l’accordo tra Milan e Basaksehir per il riscatto di Leo Duarte da parte dei turchi.

L’intesa è stata trovata sulla base di 2 milioni di euro, una cifra molto più bassa dei 5 milioni precedentemente pattuiti ma comunque sufficiente per convincere Maldini e Massara.