Calciomercato Milan: a metà dicembre vertice per il rinnovo di Calhanoglu

Calciomercato Milan: tra qualche giorno la dirigenza rossonera tornerà a parlare del rinnovo di Hakan Calhanoglu

Non solo Donnarumma e Ibrahimovic, il Milan vorrebbe blindare anche Kessie e Calhanoglu. Per l’ivoriano ci sarebbe ancora un po’ di tempo, ma filtra ottimismo, per quanto riguarda il turco la situazione è leggermente diversa.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo non vorrebbe spingersi oltre i 4 milioni di euro d’ingaggio, mentre Stipic, l’agente dell’ex Bayer Leverkusen ne vorrebbe 7, troppi per Elliott e soci. A metà dicembre le parti torneranno a parlarsi per trovare un’intesa che possa soddisfare entrambi.