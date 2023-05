Calciomercato Milan, rivoluzione estiva! In 10 lasceranno i rossoneri in vista della prossima sessione di mercato

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, saranno ben 10 i giocatori in partenza in estate per quanto riguarda il calciomercato Milan.

Divock Origi ha deluso e partirà, con West Ham e Galatasaray sulle sue tracce. Bakayoko e Dest non verranno riscattati, mentre per Vranckx i rossoneri potrebbero rinnovare il prestito senza investire subito i 12 milioni di euro. In uscita Adli, valutazioni in corso su Messias e Ballo-Touré.