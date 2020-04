Calciomercato: Norberto Briasco, attaccante dell’Huracan ammette di voler giocare in futuro con la maglia del Milan

Come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Norberto Briasco, attaccante in forza all’Huracan, club argentino, sarebbe ben disposto ad approdare in rossonero nella prossima stagione.

Il suo sogno sarebbe quello di indossare la maglia del Milan. L’argentino naturalizzato armeno è un classe ’96, dunque in linea con i parametri imposti da Elliott e Gazidis sul progetto giovani. Il valore del cartellino non supererebbe i 20 milioni di euro.