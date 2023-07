Gabbia Villarreal: domani è previsto il primo allenamento. I dettagli

Gabbia Villarreal: il difensore rossonero ha lasciato il ritiro e domani è previsto il primo allenamento con il club spagnolo. I dettagli

Nelle scorse ore Matteo Gabbia ha lasciato il ritiro del Milan negli Stati Uniti per fare rientro in Europa e dare il via alla sua nuova avventura con il Villarreal.

Secondo quanto riportato da TMW, il difesore rossonero in queste ore raggiungerà la città di Valencia e per domani è previsto il primo allenamento col Sottomarino Giallo.