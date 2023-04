Leao Milan: è il momento ideale per trattare il rinnovo

Leao Milan: il portoghese è felice di vestire la maglia rossonera ed è il momento ideale per trattare il rinnovo. Ecco i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta della Sport, Leao non è mai stato così felice di stare al Milan, e il suo desiderio è di vestire ancora quella maglia.

Il periodo nero, insomma, è alle spalle se c’è un momento per sedersi a un tavolo e arrivare a un accordo per il rinnovo, eccolo. Al momento, non c’è ancora una data, ma l’idea è quella di rivedersi dopo il 18 aprile, quando Rafa e il Milan conosceranno il proprio destino nel tabellone di Champions.