Calciomercato, l’Inter mette gli occhi su un ex Milan per coprire la fascia destra in caso Dumfries venisse sacrificato: ecco di chi si tratta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella prossima sessione di mercato, l’Inter potrebbe sacrificare Denzel Dumfries e puntare su un ex Milan per coprire la fascia destra.

Il calciatore in questione è Diogo Dalot, attualmente al Manchester United. Oltre al portoghese, sul taccuino di Marotta, ci sono anche Buchanan del Bruges ed Holm dello Spezia.