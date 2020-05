Calciomercato, il Monza pronto a rinforzarsi con due ex Milan

Il Monza è pronto a rinforzarsi seriamente durante il calciomercato qualora la B fosse ufficiale per tantare l’assalto alla Serie A

In queste ultime settimane, per via di tutti i problemi derivanti dall’emergenza Coronavirus, sono sorti grossi enigmi in merito alla qualificazione diretta in Serie B del Monza, come sembrava ormai certo un mese fa, o la necessità di conquistare il pass sul campo terminando il campionato. Per questo motivo la serie cadetta è a un passo e il club di Berlusconi è alla ricerca di rinforzi per tentare la scalata in A.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni i biancorossi vorrebbero pescare proprio tra le fila degli ex Milan. Più nel dettaglio vorrebbero rinforzarsi in attacco cercando di portare in Brianza sia Menez che Pazzini.