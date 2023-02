Calciomercato, Icardi: dalla Spagna la conferma dell’interesse del Milan. Il giocatore vuole tornare in Italia e avrebbe due possibilità

Non è notizia di oggi che Mauro Icardi voglia tornare in Italia. Non è notizia di oggi che due club sono interessati all’attaccante: Milan e Roma.

A confermare la notizia è Fichajes, dalla Spagna: i due club italiani sono interessati all’argentino.