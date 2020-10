Calciomercato chiuso: Mario Gotze è rimasto senza squadra

Il fantasista tedesco alla fine è rimasto con il cerino in mano; le sue elevate richieste di ingaggio non hanno trovato acquirenti

E’ stato accostato per qualche tempo anche al Milan ma alla fine Mario Gotze è rimasto senza squadra; il problema principale era legato alle elevatissime richieste di ingaggio che hanno scoraggio non solo il club rossonero ma praticamente tutti gli altri interessati.

Come riporta lo spagnolo Marca, però, Gotze non è l’unico nome importante ad essere un free-agent; nell’elenco troviamo infatti anche altri nomi che hanno calcato palcoscenici importanti in carriera come Ezequiel Garay, Daniel Sturridge, Samir Nasri, Pato, Mandzukic e Ben Arfa.