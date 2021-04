Calciomercato: 19 goal fino ad ora e costa poco. Al Milan serve

Calciomercato, Simy nel mirino della Serie A: il Crotone prepara l’asta per l’attaccante. Potrebbe servire anche al Milan

Calciomercato, Simy nel mirino della Serie A: il Crotone prepara l’asta per l’attaccante. Potrebbe servire anche al Milan. Nwankwo Simy sarà il prossimo oggetto del desiderio del calciomercato di Serie A. È nella lista delle preferenze della Sampdoria, ma non solo. Il Crotone, come riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a scatenare un’asta per il suo attaccante.