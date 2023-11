Calamai: «Milan arrivato alla fine del ciclo Pioli, ma che disastro sul mercato». La sua analisi sul momento dei rossoneri

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Calamai ha parlato così del Milan e del futuro di Pioli.

CALAMAI – «…Non sta meglio il Milan che è avviato alla fine del ciclo Pioli. Chissà se Cardinale rimpiange il brusco divorzio da Maldini. Paolo avrà sbagliato delle scelte ma era ed è un uomo di calcio. Il Milan ha costruito la sua campagna acquisti affidandosi anche agli algoritmi. Un altro disastro. Una squadra vincente si costruisce inserendo nel gruppo calciatori giusti e uomini ancora più giusti. Si parla di Ibra al comando dell’area tecnica. Il Milan avrebbe bisogno dell’Ibra goleador, dell’Ibra trascinatore, dell’Ibra leader in ogni angolo del campo. Spero che Ibra, se si calerà nel nuovo ruolo, abbia l’umiltà di mettersi al fianco figura che abbiamo competenza e grande professionalità. Non basta essere stati dei campioni per essere anche dei manager formidabili. Intanto la società dovrebbe aiutare Pioli. Dovrebbe dargli forza dentro lo spogliatoio nei prossimi mesi altrimenti il rischio è quello di vedere un Milan scivolare fuori dalla zona Champions»