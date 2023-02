Calamai: «Il Milan non può permettersi di perdere Leao…». Ecco le parole del giornalista

Luca Calamai ha parlato su TMW del Milan. Ecco le parole del giornalista sulla situazione Leao:

«La straordinaria cavalcata di un Napoli che conta i giorni che lo dividono dalla conquista del titolo obbliga le altre grandi del calcio italiano a cominciare a pensare al futuro. Il Milan, a esempio, non può permettersi di perdere Leao. La qualità e i colpi di questo formidabile giocatore fanno la differenza. Il suo contratto costa caro? Vero. Ma lui porta valore tecnico e immagine. Leao è il sogno di proiettarsi in una dimensione speciale. Importante. E’ un ponte verso il calcio top. Il Milan non può alimentarsi solo con scommesse. Anche se sono di qualità»