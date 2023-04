Calamai su Leao: «Il rischio che si sta assumendo il Milan è incomprensibile». Le parole del giornalista sul futuro del portoghese

Luca Calamai ha parlato ai microfoni di TMW di Rafael Leao dopo la prestazione con il Lecce e del suo futuro. Ecco le parole sull’esterno rossonero:

Leao si prende un ottimo voto. Non capisco perché i suoi agenti non siano stati chiusi in uno stanzino per rinnovare. E’ il giocatore del domani, il rischio che si sta assumendo il Milan lo trovo incomprensibile