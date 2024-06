Calafiori Milan, Di Biagio: «Lo voglio vedere in questa squadra! Ha talento ma…». Le dichiarazioni dell’allenatore

L’allenatore Luigi Di Biagio ha parlato a TV Play dell’obiettivo del mercato Milan, Riccardo Calafiori.

PAROLE – «Calafiori lo voglio vedere con la maglia dell’Inter, del Milan o della Juventus. Si valutano soprattutto nei momenti più difficili. Dimarco e Di Lorenzo stanno giocando male, vediamo come ne escono. Calafiori ha talento, ma per me non è difensore centrale perché lascia sempre un paio di situazioni a favore degli avversari. Pellegrini ha fatto un finale di stagione importante con la Roma. Ci aspettiamo per questo motivo qualcosa in più da lui».