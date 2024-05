Calafiori Milan, le big europee puntano il difensore del Bologna: c’è un club in prima fila per ingaggiare l’obiettivo rossonero

Il nome di Riccardo Calafiori non è mai definitivamente uscito dai radar del calciomercato Milan: già la scorsa estate si era parlato di lui come un possibili vice Theo Hernandez, dopo l’esplosione di quest’anno con la maglia del Bologna, dove Thiago Motta lo ha riscoperto anche come difensore centrale, moltissime big europee hanno messo gli occhi addosso al classe 2002.

Come riferito da Nicolò Schira su X, in particolare, l’interesse sarebbe arrivato da Tottenham, Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Tuttavia, tra tutti questi club, quello che rimane ancora in pole position per un suo eventuale acquisto è la Juve. Le trattative proseguono: l’idea dei bianconeri è di offrirgli un contratto fino al 2029, si cerca un accordo col Bologna.