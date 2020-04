Calabria: «Non è stato un anno positivo per me, posso migliorare»

Davide Calabria risponde alle domande dei molti tifosi rossoneri in una sorta di Q&A direttamente sulle storie Instagram

Sul suo stato di salute: «Sto bene, per fortuna nessuno della mia famiglia ha contratto questo virus. Non è un periodo facile, siamo obbligati a rispettare questa quarantena, ho amici e amiche che hanno perso i loro cari, è il minimo sforzo che dobbiamo fare tutto e poi ne usciremo, spero il prima possibile»

Sul cibo: «L’alimentazione è rimasta invariata, quello che facevo prima lo facevo anche a casa».

Sul momento più bello con la maglia rossonera: «Il momento più bello col Milan è stato il primo gol in Serie A, all’Olimpico, è stato un bellissimo gol, un cucchiaio ad Allisson. E’ stato un momento di grande gioia».

Sull’esordio da titolare: «La mia prima da titolare è stata nel 2015/16 con Mihajlovic, venivo da una partita da subentrato con il Palermo. La settimana dopo contro l’Udinese ad Udine mi mise titolare, ero molto emozionato, avevo solo 18 anni. Ero agitato ma anche molto concentrato e voglioso di fare. Fecero due gol ma vincemmo 3-2».

Su cosa serve per migliorare: «Penso di essere ancora giovane ma di avere grande esperienza, ma quest’anno non è stato positivo per me, non sono soddisfatto di quello che ho fatto fino adesso, credo di dover trovare continuità e stabilità, quest’anno non è stato così».

Su chi si ispirava da piccolo: «In verità nessuno, mi piaceva giocare fuori con i miei amici e divertirmi. Non mi piaceva guardare le partite in televisione».

Sulla scelta della numero 2: «È il numero che mi ha portato fortuna nelle giovanili e nella Nazionale. È il numero che indossa il classico terzino destro. Sono legato anche ad altri numeri come il 14, il 6, il 96».

Su come tenersi in forma: «Mi sto allenando con una bike e con dei pesi. Facciamo molte videochiamate di gruppo con il mister e staff».

Su Kobe Bryant: «Sono uno dei suoi grandi fan. L’ho iniziato a seguire tardi ma quello che faceva nell’NBA era fantastico. Lo adoro anche perché è stato un tifoso del Milan».