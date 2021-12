Calabria in versione natalizia: il messaggio del terzino del Milan – FOTO

Davide Calabria ha mandato un messaggio in occasione della vigilia di Natale. Il terzino del Milan in versione natalizia

Con un messaggio sul proprio profilo Instagram, Davide Calabria ha postato una foto in cui festeggia la vigilia di Natale. Il terzino del Milan in versione natalizia, nell’attesa di rivederlo in campo con i compagni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Calabria (@davidecalabria2)

Il messaggio di Calabria sui social: «Christmas party».