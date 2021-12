Marco Nosotti ha parlato di Milan, soffermandosi sugli assenti e sui giocatori che hanno perso brillantezza nel corso della stagione

Intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare il momento del Milan, Marco Nosotti ha parlato delle assenze che stanno pesando e dei giocatori che sono calati di condizione rispetto ad inizio stagione.

MILAN – «Diaz è stato importantissimo ad inizio campionato ma ha perso brillantezza. Il trequartista è un ruolo importante nel modulo del Milan, perché deve leggere il momento in cui deve entrare dentro o suggerire il passaggio. Il problema del Milan è che non sta avendo la possibilità di lavorare in settimana con alcuni uomini, gli infortuni hanno pesato. Con Calabria ed Hernandez hanno la sovrapposizione interna ed esterna con qualità. Certi giocatori mancano tanto e ne patiscono le conseguenze».