Calabria: «Theo Hernandez e Leao? Ecco cosa gli mancava»

Le parole pre Inter Milan di Davide Calabria, intervenuto ai microfoni di Dazn:

THEO HERNANDEZ E LEAO – «Sono giovani, ma hanno tanto talento. Probabilmente gli altri si stanno accorgendo ora del loro talento, penso che possano diventare in futuro top player nei rispettivi ruoli. Soprattutto in fase difensiva stanno lavorando bene ed era quello che mancava di più qualche mese fa. Stanno migliorando e come squadra ci stanno dando una grossa mano»