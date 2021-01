Calabria: «Sono orgoglio della squadra, faccio anche il centrocampista»

Davide Calabria ai microfoni di Sky Sport ha parlato del match tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole in merito

Davide Calabria ai microfoni di Sky Sport ha parlato del match tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole in merito: «Erano tanti anni che non giocavo in quel ruolo. Il mister questa mattina mi ha fatto vedere come dovevamo muoverci a due.

Sono contento della mia prestazione ma anche di quella della squadra, dispiace per la sconfitta ma la Juventus ha una rosa lunga e forte. Pensiamo già a domenica. Mi piace giocare anche centrocampista. All’occorrenza in emergenza gioco ovunque».

Sul ruolo: «Noi giochiamo spesso anche a uomo, mi ha dato il compito di limitare Ramsey e Ronaldo soprattutto quando puntava Diogo e di tenere Kessié un po’ più basso e me più alto. Sono orgoglioso di questa squadra perché abbiamo fatto una bella partita, non c’è niente da buttare via e che ci ridimensioni».

Sul pubblico: «La pressione del pubblico? Mi dicono che non possono parlare (ride ndr). Sì, è normale perché quando San Siro ti punzecchia non è mai facile. All’inizio ci è servito ma ora ci mancano perché stiamo giocando molto bene. Siamo dispiaciuti ma l’importante è la salute».