Calabria Milan, Biasin SPIEGA: «Prossimo anno? Su di lui ho QUESTA convinzione»

Calabria-Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato la situazione di Davide Calabria: le sue dichiarazioni

Intervenuto al podcast di Cronache di Spogliatoio ‘L’Ascia o raddoppia‘, Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede interista, ha commentato la situazione di Davide Calabria, il cui rinnovo resta un tema aperto del calciomercato Milan, in vista della prossima stagione. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Io penso che Calabria non sarà un titolare l’anno prossimo del Milan».

Calabria al momento è in scadenza a giugno del 2025 e dovrà essere trovato un accodo sul prolungamento per non cominciare la stagione in scadenza.