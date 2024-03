Calabria pazzo per il Milan: «È la mia vita, la prima volta a San Siro è stata a 6 anni per questa partita». Le dichiarazioni del capitano

Il capitano del Milan Calabria ha parlato a Radio Serie A analizzando la sua passione per i colori rossoneri.

COSA SIGNIFICA IL MILAN – «Tutto, è stata la mia vita. Sono cresciuto in una famiglia milanista e andavo allo stadio prima di indossare la maglietta. E’ stato il mio percorso di crescita da quando avevo undici anni. Sono milanista da prima, mio zio ci ha provato con la Juve ma non ha funzionato. La prima volta a San Siro a 6 anni in Champions. Era il Milan di Ancelotti, una squadra incredibile: tra le più grandi della storia del calcio. Del Milan si parlava il giusto, non eravamo tanto malati perché i miei lavoravano tanto. Però quando c’erano le partite durante il weekend».

LE PAROLE DI CALABRIA A RADIO SERIE A