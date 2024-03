Calabria esalta Leao: «Talento incredibile e qualità fisiche innate». Poi scomoda il pesante paragone con quel top player

Davide Calabria, capitano del Milan, ha esaltato le qualità di Rafael Leao scomodando l’importante paragone con Mbappé

Durante l’intervista a Radio Serie A, Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, ha parlato così di Leao:

LEAO – «E’ una risata, la gioia di giocare. Ha un talento innato e una marcia in più. Lui deve riuscire a rimanere sereno e poi il campo parla per lui. Per quanto possa sembrare avere giornate altalenanti, poi i numeri parlano per lui. Se capirà il talento che ha può diventare uno o il giocatore più forte del mondo. E’ da Pallone d’Oro, con quelle qualità fisiche innate non ne vedo tanti. Se avesse istinto killer di Mbappè, può essere da Pallone d’Oro».

LE PAROLE DI CALABRIA A RADIO SERIE A