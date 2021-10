Calabria, il ritorno in Nazionale: ecco da quanto non accadeva

Davide Calabria, dopo una serie di grandi prestazioni in questi mesi, è tornato in Nazionale. Ecco da quanto mancava

Davide Calabria è finalmente ritornato in Nazionale. La presenza di ieri sera, nella sconfitta dell’Italia contro la Spagna, è solamente la quarta per il terzino rossonero. Un ritorno voluto e meritato, grazie alla crescita esponenziale dell’ultimo anno e mezzo che lo ha consacrato perfino vice capitano del Milan.

Calabria è tornato nelle file azzurre dopo aver saltato l’Europeo. In realtà, però, l’ultima volta che il terzino fu chiamato e scese in campo con la selezione italiana era il mese scorso, nella vittoria per 5-0 contro la Lituania. Prima di allora, Davide è stato assente dal giro della Nazionale per quasi un anno, dal novembre 2020, giocando contro Bosnia e Polonia.