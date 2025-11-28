Calabria, super gol dell’ex capitano del Milan con la maglia del Panathinaikos in Europa League

Calabria, rientrato da un infortunio, segna la sua prima rete in Grecia ed è decisiva per i tre punti del Panathinaikos di Benitez

Una rete bellissima e decisiva che è valsa tre punti pesantissimi: super Davide Calabria è il protagonista assoluto della vittoria del suo Panathinaikos per 2-1 contro lo Sturm Graz in Europa League. L’ex Milan, trasferitosi in Grecia la scorsa estate, ha messo a segno il gol del definitivo sorpasso con una vera e propria perla balistica al minuto 74’ della sfida. Fino a quel momento il risultato era fermo sull’1-1, ma la magia dell’esterno ha sbloccato la situazione in modo spettacolare.

Calabria ha dato il via all’azione sulla destra, scambiando un triangolo lungo con un compagno, per poi ricevere la palla in area. Una volta a tu per tu con l’avversario, ha piazzato un sombrero elegante per superarlo, e con un preciso tocco di esterno destro ha spedito la palla in rete per il 2-1 finale. Un goal bellissimo e fondamentale che ha permesso alla formazione greca, ora guidata da Rafa Benitez, di salire a quota 9 punti nel girone unico di Europa League.

Calabria, il rendimento dell’ex Milan in Grecia

Questo è il primo goal messo a segno da Calabria con la maglia del Panathinaikos, una marcatura che apre il conto personale del giocatore in terra greca. L’avventura in Grecia dell’esterno destro (schierato talvolta anche in una posizione più avanzata) è stata finora condizionata da qualche problema fisico di troppo, costringendolo a saltare diverse partite. Il goal contro lo Sturm Graz segna il suo rientro in grande stile dopo l’infortunio, decidendo immediatamente il match. Ad oggi, Calabria ha collezionato 7 presenze in campionato (con un assist), 5 con un goal in Europa League e una nelle qualificazioni della competizione.