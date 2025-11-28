Connect with us

News

Calabria, super gol dell'ex capitano del Milan con la maglia del Panathinaikos in Europa League

News

Allegri su Milan-Lazio: «Scordiamo il Derby». Il Diavolo sogna la vetta per una notte. Il tecnico ha catechizzato i suoi a Milanello

Calciomercato News

Calciomercato Milan, piovono conferme definitive! Tare lo segue per gennaio, rossoneri assolutamente vigili

News

Allegri tra buone e cattive notizie alla vigilia della Lazio: due ballottaggi aperti. Chi al posto di Pulisic?

News

Prime pagine quotidiani sportivi – 28 novembre 2025

News

Calabria, super gol dell’ex capitano del Milan con la maglia del Panathinaikos in Europa League

Milan news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Calabria

Calabria, rientrato da un infortunio, segna la sua prima rete in Grecia ed è decisiva per i tre punti del Panathinaikos di Benitez

Una rete bellissima e decisiva che è valsa tre punti pesantissimi: super Davide Calabria è il protagonista assoluto della vittoria del suo Panathinaikos per 2-1 contro lo Sturm Graz in Europa League. L’ex Milan, trasferitosi in Grecia la scorsa estate, ha messo a segno il gol del definitivo sorpasso con una vera e propria perla balistica al minuto 74’ della sfida. Fino a quel momento il risultato era fermo sull’1-1, ma la magia dell’esterno ha sbloccato la situazione in modo spettacolare.

Calabria ha dato il via all’azione sulla destra, scambiando un triangolo lungo con un compagno, per poi ricevere la palla in area. Una volta a tu per tu con l’avversario, ha piazzato un sombrero elegante per superarlo, e con un preciso tocco di esterno destro ha spedito la palla in rete per il 2-1 finale. Un goal bellissimo e fondamentale che ha permesso alla formazione greca, ora guidata da Rafa Benitez, di salire a quota 9 punti nel girone unico di Europa League.

Calabria, il rendimento dell’ex Milan in Grecia

Questo è il primo goal messo a segno da Calabria con la maglia del Panathinaikos, una marcatura che apre il conto personale del giocatore in terra greca. L’avventura in Grecia dell’esterno destro (schierato talvolta anche in una posizione più avanzata) è stata finora condizionata da qualche problema fisico di troppo, costringendolo a saltare diverse partite. Il goal contro lo Sturm Graz segna il suo rientro in grande stile dopo l’infortunio, decidendo immediatamente il match. Ad oggi, Calabria ha collezionato 7 presenze in campionato (con un assist), 5 con un goal in Europa League e una nelle qualificazioni della competizione.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.