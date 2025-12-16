Calabria dice la sua sull’addio di Pioli al Milan: le dichiarazioni dell’ex rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le vicende che legano gli ex rossoneri continuano a tenere banco, anche a distanza. Davide Calabria, l’ex capitano del Milan e ora terzino in forza al Panathinaikos, club greco allenato da Rafa Benítez, si è aperto in una lunga intervista concessa a Rivista Undici, parlando in particolare del legame con l’ex tecnico Stefano Pioli.

Un Legame Indissolubile: L’Importanza di Pioli

Calabria, che ha lasciato il Diavolo dopo l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, ha espresso profondo dispiacere per la recente conclusione dell’esperienza di Pioli a Firenze.

“Molto. Ho un bellissimo rapporto con il mister, per me è stato importante,” ha dichiarato il difensore. Il suo rammarico per l’addio di Pioli al Milan è un sentimento condiviso da tutto l’ambiente: “Ci è dispiaciuto infinitamente quando ha lasciato il Milan e si è visto quanto gli abbiamo voluto bene tra giocatori e pubblico.”

Calabria ha riconosciuto il grande merito di Pioli di aver risollevato il club in un momento complesso: “Ha preso un club in un momento di crisi e lo ha riportato dove merita di stare.” Le sue parole riflettono il forte affetto e la stima per l’allenatore, che ha saputo creare un ambiente vincente a Milanello.

La Delusione per Firenze e la Legge del Calcio

L’ex capitano del Milan ha poi commentato le difficoltà incontrate da Pioli con la Fiorentina: “Immagino sapesse anche lui che Firenze sarebbe stata una sfida difficile,” ma ha ipotizzato che “si siano incastrate male delle dinamiche, ma che dall’esterno non puoi mai sapere.”

Calabria ha riassunto la filosofia crudele del calcio, affermando che “le cose crollano in un attimo e viceversa.” Ha confermato di aver sentito l’ex tecnico in momenti chiave: “Ultimamente mi ha scritto dopo il gol e io gli avevo scritto quando è stato mandato via da Firenze.” Pioli era, comprensibilmente, “molto dispiaciuto perché aveva ambizioni e speranze diverse.”

L’intervista si conclude con un augurio sincero: “Spero possa ripartire, se lo merita.”

Il Contesto Milanese: Il Lavoro di Tare e Allegri

Mentre Calabria osserva dall’estero, il Milan è proiettato al futuro sotto la guida di Massimiliano Allegri e del nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting. L’attuale dirigenza e lo staff tecnico sono focalizzati a mantenere alta l’eredità di successo lasciata anche da Pioli, cercando rinforzi nel calciomercato per rendere il Diavolo sempre più competitivo e stabile ai vertici del calcio italiano.