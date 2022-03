Calabria a sorpresa: «Esordio con il Milan? Non il mio momento preferito»

Davide Calabria parla così del momento dell’esordio al Milan ed i suoi inizi in prima squadra con la maglia rossonera

«Esordio? L’ho vissuto bene, bellissimo momento ma non è il mio più bello. Di solito ti danno il contentino per l’esordio, ma io volevo giocare… Non un solo minuto. È l’anno dopo, quando ero in bilico se andare in prestito o rimanere, che ho fatto 2-3 partite e Mihajlovic mi ha detto ‘mi sei piaciuto, devi rimanere qua’. Avevo 18 anni, se ti dice qualcosa Mihajlovic è la strada giusta».