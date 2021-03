Calabria, a breve anche il suo rinnovo: la situazione contrattuale del giocatore che in questo periodo affronta la convalescenza

Calabria, a breve anche il suo rinnovo: la situazione contrattuale del giocatore che in questo periodo affronta la convalescenza. Tuttosport di questa mattina fa il punto della situazione.

RINNOVO E ADEGUAMENTO- Come riporta il quotidiano, il terzino vorrebbe chiudere in un tempo relativamente breve la questione. La richiesta prevede un adeguamento a 2 milioni di euro stagionali, rispetto all’1.1 percepito attualmente. Anche in questo molto probabilmente ci sarà una trattativa.