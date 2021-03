Rinnovi contrattuali, l’attenzione si sposta momentaneamente su Kessie, probabilmente il meno urgente al momento ma meglio portarsi avanti

Rinnovi contrattuali, l’attenzione si sposta momentaneamente su Kessie, probabilmente il meno urgente al momento ma meglio portarsi avanti. Tralasciando per un momento le complicate situazioni di Donnarumma e Calhanoglu, poniamo in questi giorni la concentrazione sull’ivoriano, come fatto questa mattina da Tuttosport.

PIÙ LUCI CHE OMBRE- Il quotidiano spiega che il centrocampista avrebbe già dato da tempo la sua priorità al Milan, con il quale è in contatto tramite il proprio staff, per discutere del prolungamento contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2022. Nessun dubbio sulla volontà di proseguire insieme.

INGAGGIO ED ADEGUAMENTO- Nella giornata di ieri un incontro a tema tra i vertici rossoneri e George Atangana, procuratore del giocatore. Manca l’accordo definitivo, per ora il Milan avrebbe presentato la propria offerta con un ingaggio rivisto verso l’alto rispetto ai 2,2 milioni che l’ivoriano percepisce attualmente. Nelle prossime settimane, sono attesi nuovi incontri tra le parti.