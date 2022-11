Cairo: « Vi dico di cosa ha bisogno il calcio italiano»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del momento del calcio italiano e delle sue esigenze: le sue parole

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto a margine dell’Industry Sport Talk organizzato dal Corriere della Sera di cui è editore. Di seguito le sue parole.

RIFORME CALCISTICE – «Se guardiamo a quello hanno fatto in Inghilterra, avere delle strutture moderne e adeguate ha aiutato a tutto il movimento. Credo sia una cosa importante, penso che ci vogliano norme che consentano di essere spedito, a livello sia nazionale che locale. Poi non è solo una questione di rapidità, ci sono tante cose da mettere a punto. Da una parte la Lega deve cercare di sviluppare i ricavi, per esempio sviluppando i diritti TV dall’estero, sono risorse che consentono di fare investimenti sulle strutture e sulle academy, che sono fondamentali. Il calcio italiano ha bisogno di uno sviluppo dei giovani ed è una cosa che va regolamentata: mi rendo conto che siamo in Europa, ci sono cose che non puoi fare ma tutto questo può migliorare il movimento».

