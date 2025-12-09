 Cairo dopo Torino Milan: «Molto deluso»- VIDEO
Cairo dopo Torino Milan: «Molto deluso per il risultato, sul futuro di Baroni dico questo» - VIDEO

Ricci a Milan Tv: «Partiti timidi ma reazione da grande squadra. Per me è stata una forte emozione». Poi scherza su Pulisic

Conferenza stampa Landucci: «Miglior gruppo allenato in carriera, in tanti qui potevano lamentarsi e vi spiego perchè. Su Pulisic...»

Landucci a DAZN: «Nel primo tempo siamo stati polli. Questa è la partita della svolta»

Baroni a Sky: «Non abbiamo avuto il tempo per il cambio. Dovevamo mantenere lo stesso pressing nella ripresa»

Milan news 24

Published

19 minuti ago

on

By

Cairo

Cairo, presidente del Torino, ha commentato la sconfitta contro il Milan subita in rimonta: le sue dichiarazioni

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino).

Urbano Cairo, intercettato nel post partita di Torino-Milan 2-3, si è mostrato categorico e deluso per il risultato finale.

DELUSIONE – «Direi di , avevamo fatto un primo tempo eccellente, peccato per quel secondo tempo. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati troppo. Poi prendiamo l’ultimo gol in dieci uomini, dobbiamo essere più furbi noi e dall’altra parte noi abbiamo aspettato che sostituissero Leao. Qui non è stato così. La cosa buona che mi porto via è che abbiamo fatto un primo tempo eccellente. Ho rivisto lo Zapata che conoscevo, ha fatto un gran gol e anche una buonissima partita, si è mosso bene. Tante buone cose. Diciamo che è un peccato, una partita che non dovevamo mai perdere. Ma ora è importante sabato con la Cremonese».

L’INTERVISTA DI CAIRO

