Cagliari, ufficiale: la Sardegna Arena diventa Unipol Domus

Dopo le dichiarazioni del presidente Tommaso Giulini, arriva anche il comunicato ufficiale del Cagliari. La Sardegna Arena cambia nome e diventa Unipol Domus. Di seguito tutti i dettagli.

«Cagliari Calcio e Unipol sono lieti di comunicare la partnership che vedrà il gruppo assicurativo affiancare il Club rossoblù in qualità di title sponsor del nuovo stadio di Cagliari. L’accordo decennale prevede la title sponsorship anche sull’attuale impianto temporaneo che assumerà la denominazione di “Unipol Domus”, a partire dalla stagione sportiva 2021-22 fino all’inaugurazione del nuovo stadio, il cui title naming verrà definito successivamente.

La partnership tra Cagliari Calcio e Unipol Gruppo contribuisce allo sviluppo di questo importante progetto urbanistico, sportivo e sociale, mira a valorizzare il patrimonio e le risorse del territorio, favorendone la crescita in termini economici e culturali, proiettando il contesto dell’intrattenimento e dello sport sardo in una dimensione nazionale e internazionale.

Carlo Cimbri, Group CEO di Unipol Gruppo S.p.A., commenta: “È con particolare entusiasmo che il nostro Gruppo ha voluto affiancare il Cagliari Calcio nella denominazione del proprio stadio, attuale e futuro, per sostenerne le ambizioni e contribuire alla crescita ed ai successi di un patrimonio che non è solo sportivo ma anche simbolo identitario della città e dell’intera Sardegna”.

A fargli eco il Presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini: “Avere al nostro fianco un partner di questa portata rappresenta l’ulteriore riprova di quanto il progetto stadio ci veda impegnati nel creare qualcosa di unico e speciale per la nostra gente. Spesso si dice che un piano ambizioso e di successo passa anche dalla solidità di chi si ha al proprio fianco e, se quello è il caso, sono convinto che con Unipol ci stiamo assicurando quanto di meglio si potesse desiderare”.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2020). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l’intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana».