Cagliari, Ranieri ripensa al Milan: «Usciti battuti ma non sconfitti»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ripensa all’ultima sconfitta in campionato contro il Milan.

LE PAROLE – «Consapevolezza di aver fatto una buonissima prestazione condita da ingenuità, e queste le paghi in Serie A. Siamo usciti battuti e non sconfitti, potevamo fare qualcosa sul 2-1 poi anche sul 3-1 abbiamo lottato fino in fondo. Non ci siamo disuniti e abbiamo lottato senza mollare. Non sempre dobbiamo giocare in una maniera, ho chiesto di aspettare il Milan nella nostra metà campo per non farci prendere in contropiede. Nel primo gol abbiamo fatto vari errori e la Serie A ti punisce. Il terzo gol stride, noi un po’ arruffoni ma eravamo più vicini al pareggio che loro alla terza rete».

