Cagliari Primavera, Agostini: «Dobbiamo essere bravi in un aspetto»

Il tecnico del Cagliari Primavera Alessandro Agostini ha parlato ai microfoni della società prima della partenza per Milano, dove domani i rossoblù affronteranno il Milan. Ecco le sue parole.

LA SITUAZIONE ATTUALE – «Dobbiamo essere bravi a resettare e ripartire dopo la delusione di mercoledì, la nostra forza deve risiedere nel lavoro che ci sta dando ottimi risultati, come dicono le ultime due prestazioni e in generale il cammino degli ultimi mesi. Occorre gestire la rosa a disposizione perché fatica e acciacchi è normale che ci siano, poi ci sarà un po’ di tempo con la sosta del prossimo weekend. Non possiamo abbassare la concentrazione, inizia la seconda parte del cammino e ci sono molte battaglie da sostenere, ogni partita è estremamente equilibrata e nessuno ti regala niente, visti molti risultati sorprendenti e una classifica cortissima davanti e dietro».