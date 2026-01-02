News
Cagliari Milan, c’è una statistica che fa felice Allegri: il dato sui rossoneri non mente
Cagliari Milan, spunta un dato che fa felice Massimiliano Allegri: i rossonero sono imbattuti da 14 partite consecutive contro i sardi
Il Milan si presenta stasera alla Unipol Domus (ore 20.45) forte di una tradizione schiacciante. Come sottolineato dai dati Opta, i rossoneri sono imbattuti da 14 partite consecutive contro il Cagliari in Serie A (10 vittorie, 4 pareggi).
Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, solo contro il Lecce il Diavolo vanta una striscia di imbattibilità aperta più lunga (15 match), mentre il record contro l’Hellas Verona è fermo a quota 14.
I sardi non battono il Milan dal lontano maggio 2017 (2-1 al Sant’Elia), con l’attuale tecnico rossoblù Fabio Pisacane che segnò il gol decisivo. Dall’inizio degli anni 2000, il Milan ha perso solo una delle 20 trasferte in Sardegna, confermandosi quasi infallibile nell’isola. Per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da 15 risultati utili di fila, una vittoria stasera significherebbe il sorpasso momentaneo sull’Inter in vetta alla classifica.