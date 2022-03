Avanti, senza fermarsi, con una grande dimostrazione di solidità. Il Milan va e batte un Cagliari mai domo e capace di impensierire la retroguardia rossonera fino alla fine. Sotto il diluvio dell’Unipol Domus, a decidere è uno splendido gol di Ismaël Bennacer, che all’ora di gioco scaglia un sinistro al volo da fuori area – su una grande sponda di Giroud – su cui Cragno non può nulla, premiando una prestazione essenziale della squadra di Stefano Pioli.

All’indomani del match il Milan, in occasione della giornata internazionale della felicità ripropone ai tifosi il gol di Bennacer e l’esultanza nel post partita con un video social

We’re happy to properly celebrate the #InternationalDayOfHappiness: enjoy the best #CagliariMilan moments 😃@skrill #SempreMilan pic.twitter.com/X8oO1tJ2y8

— AC Milan (@acmilan) March 20, 2022