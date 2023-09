Cagliari Milan, Pioli opta per un attacco inedito: le novità del tecnico rossonero per la sfida dell’Unipol Domus

In virtù delle tante sfide ravvicinate, Stefano Pioli opta per un piccolo turnover e schiera un attacco inedito per Cagliari Milan.

Infatti, a guidare l’attacco rossonero nella sfida di questo pomeriggio sarà il tridente composto da Chukwueze, Okafor e Pulisic.