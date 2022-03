Si avvicina il match tra Cagliari e Milan. I rossoneri sono la squadra in Serie A che segna più gol nel primo quarto d’ora di gioco

II Milan risulta essere particolarmente letale nei primi 15 minuti di gioco: la squadra di Pioli ha messo a segno ben 11 gol nei minuti iniziali in questa stagione. Questo dato la colloca al primo posto in Serie A in questa speciale classifica.

LE ULTIME VERSO CAGLIARI