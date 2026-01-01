News
Cagliari Milan apre il 2026, ma vi ricordate la prima formazione del 2016? Donnarumma in porta e altri nomi che forse vi siete dimenticati
Cagliari Milan aprirà le danze del 2026 per i rossoneri e per la Serie A, ma vi ricordate la formazione con cui il Diavolo scese in campo 10 anni fa?
Il Milan domani alle ore 20:45 scenderà in campo all’Unipol Domus Arena per affrontare il Cagliari nella diciottesima giornata del campionato di Serie A, nonché prima partita del 2026 del campionato italiano e della squadra di Massimiliano Allegri.
I rossoneri scenderanno in campo con l’ormai definito 3-5-2. Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Una formazione che ormai tutti conosciamo, con qualche differenza a seconda degli indisponibili.
Ma invece vi ricordate con che formazione scendeva in campo il Milan 10 anni fa nella prima partita del 2016?
In questi giorni sui social sta andando di moda fare il confronto con quanto accadeva ormai 10 anni fa, ossia nel 2016. Il trend che negli anni è stato definito come la ‘Ten years challenge’.
E aggregandosi a questo giochino ecco qui la formazione che mandava in campo il Milan allora guidato da Sinisa Mihajlovic nella prima gara dell’anno solare.
MILAN 6 GENNAIO 2016 – Donnarumma; Abate, Alex, Mexes, De Sciglio; Honda (Cerci), Montolivo (Kucka), Bertolacci, Bonaventura; Niang (Luiz Adriano), Bacca.
Quel giorno il Diavolo ospitava il Bologna di Roberto Donadoni allo Stadio San Siro. Il match termino 0-1 in favore degli emiliani, decisiva la rete di Emanuele Giaccherini all’82’.
Quell’anno il Milan chiuse il campionato al settimo posto a quota 57 punti, fuori dalla zona coppe europee. Questa volta le prospettive dei rossoneri sembrerebbero essere decisamente più rosee rispetto a quelle di 10 anni fa.