MN24 – Cagliari Milan, Pavlovic verso il forfait: pronto Bartesaghi! In fascia c’è Estupinan

Cagliari Milan, Pavlovic verso il forfait: pronto Bartesaghi! In fascia c’è Estupinan. Segui le ultimissime

A poche ore dal fischio d’inizio del match contro il Cagliari, in casa Milan tiene banco l’incognita legata alle condizioni di Strahinja Pavlovic. Il difensore centrale serbo, noto per la sua stazza imponente e la grande aggressività nei contrasti, non ha ancora smaltito lo stato febbrile che lo ha colpito recentemente. Secondo quanto riportato da Milannews.it, lo staff medico del Diavolo monitorerà la situazione fino all’ultimo istante: una decisione definitiva sulla sua disponibilità sarà presa soltanto nel tardo pomeriggio.

Le possibili scelte tattiche di Massimiliano Allegri

Il nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri — tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la capacità di leggere i momenti critici della partita — sta già valutando le contromisure necessarie. Se il gigante serbo dovesse dare forfait, la retroguardia del Milan subirebbe un rimpasto forzato.

In caso di assenza di Pavlovic, è pronto a scendere in campo dal primo minuto Davide Bartesaghi, giovane promessa del vivaio rossonero e difensore duttile capace di ricoprire più ruoli. Il talento azzurro andrebbe a comporre il pacchetto arretrato insieme a Fikayo Tomori, il centrale inglese rapidissimo nei recuperi, e Koni De Winter, il difensore belga arrivato per garantire solidità e freschezza alla rosa.

Novità sugli esterni e il lavoro di Igli Tare

Le rotazioni forzate coinvolgeranno anche le corsie laterali. Sulla fascia sinistra, infatti, è prevista la presenza di Pervis Estupinan, terzino ecuadoriano di spinta acquistato per la sua incredibile velocità e la precisione nei cross. La costruzione di questa rosa più profonda è frutto del lavoro del nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza internazionale che ha lavorato intensamente per consegnare ad Allegri una squadra pronta a ogni emergenza.

Il club meneghino ha bisogno di punti fondamentali per la classifica e il tecnico toscano non vuole alibi. La gestione del gruppo e l’inserimento dei giovani sono pilastri del nuovo corso targato Allegri e Tare, chiamati a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.