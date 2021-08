Cagliari, si pensa alla formazione contro il Milan. Ballottaggio in difesa

Leonardo Semplici inizia a pensare a quale formazione schierare a San Siro contro il Milan. Ballottaggio in difesa per il Cagliari

Domenica il Milan, uscito vittorioso dal match contro la Sampdoria, ospiterà il Cagliari. Come riporta L’Unione Sarda, il tecnico Leonardo Semplici inizia a riflettere su quale potrebbe essere la migliore formazione da far scendere in campo contro i rossoneri.

Il dubbio che attanaglia l’allenatore riguarda soprattutto la difesa: Godin e Carboni saranno indubbiamente titolari mentre inizia il ballottaggio tra Luca Ceppitelli e Sebastian Walukiewicz.

